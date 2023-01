Nell'ultimo trailer rilasciato da Marvel di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, abbiamo potuto dare un primo sguardo a M.O.D.O.K.

Il 17 febbraio arriverà al cinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania terzo capitolo della saga MCU dedicata all’Uomo Formica interpretato da Paul Ruud. Nelle ultime ore Marvel ha rilasciato un nuovo trailer per darci qualche idea in più su quella che sarà la trama del film. Nei pochi minuti a nostra disposizione sentiamo infatti la voce del villain principale Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, che parla col nostro protagonista. Tuttavia i fan sono impazziti a causa di un dettaglio pochi frame ma che non è sfuggito davvero nessuno. Parliamo, ovviamente, dell’esordio nel MCU di M.O.D.O.K.

Nei fumetti, M.O.D.O.K era l’agente e tecnico della AIM (Advanced Idea Mechanics) George Tarleton, che è stato trasformato nel computer vivente originariamente noto come MODOC (Mental Organism Designed Only for Computing) dagli scienziati della sua stessa azienda. Dalla sua sospesa “Sedia del giorno del giudizio” il mutato intellettualmente superiore con una testa enorme è stato combattuto nel tempo da Capitan America, Iron Man, Hulk e gli Avengers in generale, che hanno sventato i suoi ripetuti tentativi di dominare il mondo. A volte ha lavorato al fianco di altri geni del male, tra cui il Leader, il Dottor Destino e il Pensatore Pazzo, come parte del supergruppo di cattivi dal cervello grande noto come Intelligencia.