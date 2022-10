News

Cinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il Trailer [VIDEO]

Condividi l'articolo Marvel ha appena rilasciato il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania terzo capitolo della saga MCU dedicata all’Uomo Formica interpretato da Paul Ruud, in arrivo al cinema il prossimo 17 febbraio. Nelle prime immagini ritroviamo oltre che al protagonista anche Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp, Michael Douaglas in quello di Hank Pym e Michelle Pfeiffer nei panni di sua moglie, Janet. Inoltre possiamo dare uno sguardo a quelli che saranno i villain della storia, Bill Murray e, soprattutto, Jonathan Majors che tornerà a interpretare Kang il Conquistatore questa volta con un’evidente cicatrice sul viso. Si tratta di dunque dell’esordio per Bill Murray nel MCU. Il grande attore di Ghostbuster aveva confermato la sua presenza durante un’apparizione al The Eli Manning Show.

Sai, recentemente ho fatto un film Marvel. Probabilmente non te lo dirò, ma non importa. In ogni caso, alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese dal motivo per cui ho deciso un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi è piaciuto davvero molto – aveva detto. Era divertente, umile, tutto quello che vuoi da un regista. Quindi ho accettato, anche se di norma non sarei interessato a questi enormi adattamenti di fumetti come attore.

Il regista di cui parla Murray è Peyton Reed, già dietro alla macchina da presa nei primi due graditissimi capitoli della saga.

Che ne pensate di queste prime immagini di Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Lo andrete a vedere? Ditecelo nei commenti.

