Videogiochi Gran Turismo: il teaser del film di Neill Blomkamp [VIDEO] Ecco il primo sguardo a Gran Turismo, nuovo film di Neill Blomkamp con protagonisti Orlando Bloom e David Harbour Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sony ha rilasciato nelle ultime ore il primo teaser di Gran Turismo, nuovo Neill Blomkamp, autore di District 9 e Elysium e basato sulla celeberrima saga videoludica di auto da corsa. In particolare il film racconterà la storia vera del pilota automobilistico britannico Jann Mardenborough, un adolescente giocatore di Gran Turismo le cui abilità gli hanno permesso di vincere una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista. Il film avrà un cast di tutto rispetto, potendo contare su Archie Madekwe nel ruolo principale, su Orlando Bloom e su David Harbour, l’amatissimo Hopper di Stranger Things.

Siamo così entusiasti di parlarvi del nostro nuovo film Gran Turismo – afferma Madekwe nel video. Con l’azione mozzafiato e il dramma… siamo entusiasti di condividere Gran Turismo con te esclusivamente nei cinema.

Questo film è fatto per il cinema – ha detto Bloom

E ti sembrerà di essere nel bel mezzo di un’azione da corsa tosta – ha aggiunto Harbour.

Essendo uno dei franchise più amati e di lunga data di PlayStation, è fantastico collaborare di nuovo con la Columbia Pictures per dare vita a Gran Turismo in un modo entusiasmante -ha dichiarato Asad Qizilbash di PlayStation Productions in una dichiarazione a The Hollywood Reporter . Non vediamo l’ora che il pubblico veda la visione di Neill di questa storia vera e stimolante di un giocatore diventato pilota professionista di auto da corsa

Gran Turismo arriverà nei cinema l’11 agosto 2023.

