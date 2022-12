News

Condividi l'articolo Margot Robbie è oramai da anni il volto ufficiale di Harley Quinn. Sebbene infatti nel prossimo Joker 2 sarà Lady Gaga a vestire i panni della psichiatra amante del clown di Gotham, l’attrice di Tonya ha oramai cucito il personaggio su sè stessa. Per questo motivo, parlando con ComicBook, ha espresso il desiderio di vedere, nel futuro del mondo DC, la storia d’amore che Harley ha da ormai diverso tempo con Poison Ivy. Ho spinto per questo per anni. Non posso dirti quanto ho spinto. Lo voglio anch’io – ha detto, e ha aggiunto che sarebbe felice di vedere qualsiasi attrice nel ruolo. Onestamente, quando immagino la cosa, penso sempre a Poison Ivy com’è nei fumetti. In realtà non immagino un’attrice che lo fa, ma sono d’accordo, sarebbe così bello.

Questa non è certo la prima volta che Margot Robbie parla di questa possibile aggiunta. Lo scorso anno, parlando con Den of Geek aveva infatti rivelato di essere già al alvoro per convincere lo studio.

Fidatevi, sono sempre lì ad assillarli. Devono essere stufi di sentirlo, ma io sono tipo: “Poison Ivy, Poison Ivy. Avanti, facciamolo” – ha spiegato la Robbie. Non vedo l’ora di vedere sullo schermo una relazione Harley-Poison Ivy. Sarebbe così divertente. Quindi continuerò a tormentarli. Non preoccupatevi.

Il personaggio di Poison Ivy è già apparso sullo schermo in occasione del film Batman & Robin del 1997 nel quale era interpretata da niente meno che Uma Thurman al fianco della quale ci fu anche Arnold Schwarzenegger nei panni del temibile Mr. Freeze. Sebbene pare difficile pensare che Warner Bros porterebbe nuovamente un personaggio così fuori dagli schemi come quelo della Thurman, è tuttavia possibile che la casa di produzione voglia introdurre nuovi personaggi iconici nel futuro della DC.

Che ne pensate?

