Cinema Morta Kirstie Alley, addio all’attrice di Senti chi Parla A 71 anni se n'è andata Kirstie Alley, attrice divenuta iconica grazie al suo lavoro in Cin Cin e in Senti chi Parla Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo del cinema. A 71 anni se n’è andata Kirstie Alley, attrice divenuta iconica grazie al suo lavoro nella sit-com Cin Cin e nei film della saga di Senti chi Parla. L’annuncio è stato direttamemte dai figli True e Lillie Parker su Twitter. pic.twitter.com/g4nAItrR5x — Kirstie Alley (@kirstiealley) December 6, 2022 Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, forte e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, scoperto solo di recente – si legge nella dichiarazione. Era circondata dai suoi familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinarie.

L’entusiasmo e la passione di nostra madre per la vita, i suoi figli, nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare, non hanno eguali e ci lasciano ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei

John Travolta, che ha recitato insieme ad Kirstie Alley nella saga di Senti chi parla, ha ricordsato l’amica su Instagram.

Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo, Kirstie. So che ci rivedremo.

Jamie Lee Curtis , che ha lavorato con la Alley nel 2016 negli episodi della serie TV Scream Queens – ha condiviso una dichiarazione su Facebook per rendere omaggio all’amica.

Ho appena appreso la triste notizia che Kirstie Alley è morta. È stata una grande attrice comica in Scream Queens e una bellissima mamma orsa nella sua vita reale. Mi ha aiutato a comprare tutine per la mia famiglia quell’anno per Natale. Avevamo deciso di non essere d’accordo su alcune cose, ma avevamo un rispetto e un legame reciproco. Triste notizia.

Riposa in pace Kirstie.

