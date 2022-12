Nel nuovo trailer della serie HBO di The Last of Us ci vengono introdotti molti concetti e personaggi cari ai giocatori, compresi i Bloater

Il prossimo 16 gennaio 2023 arriverà, in esclusiva su Sky, The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il primo trailer). Per aumentare a dismisura l’hype dei fan, nelle ultime ore è stato mostrato un nuovo meraviglioso trailer nel quale vediamo altri personaggi che accompagneranno il viaggio di Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, oltre che a presentarci una terrificante minaccia. Parliamo deii Bloater, il quarto, più raro e più pericoloso stadio degli infetti che possiamo trovare nel martoriato mondo di The Last of Us.

Nel cast della serie, oltre ai già citati protagonisti ci saranno, Gabriel Luna nei panni di Tommy, il fratello di Joel. Con loro Merle Dandridge come Marlene, Anna Torv come Tess, Nick Offerman come Bill, Nico Parker come Sarah e Storm Reid come Riley Abel. Con loro anche Troy Baker e Ashley Johnson in due ruoli totalmente inediti.