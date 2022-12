Condividi l'articolo

Mercoledì, nuovissima serie TV Netflix ambientata nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams è lo show del momento. Sebbene i riscontri siano quasi del tutto positivi e entusiasti, non sono mancate alcune critiche, riportate dal New York Post. Il celebre sito ha infatti rivelato come sul web moltissimi utenti abbiano accusato sia la serie che il suo creatore di Tim Burton di razzismo.

Le critiche sono in particolare rivolte alla scelta di far interpretare all’attrice nera Joy Sunday il ruolo della “mean girl” della Nevermore Academy e all’attore nero Iman Marson che quello del bullo e figlio di un sindaco corrotto. Quest’ultimo possiede inoltre anche Pilgrim World, un punto turistico nel quale si trova un museo che celebra pellegrini e colonizzatori.