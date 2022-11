Ryan Reynolds ha pubblicato su Instagram un video delle prove di ballo per il suo prossimo film. La reazione di Blake Lively non si è fatta attendere

Ryan Reynolds e Blake Lively sono la coppia più bella dello showbiz mondiale. Questo è oramai un assunto assodato. Tuttavia ogni tanto è giusto rimarcare i loro gesti di tenerezza anche pubblici. Come quello accaduto su Instagram qualche giorno fa. Sul social infatti, l’attore di Deadpool ha postato un video nel quale è intento a provare passi di danza insieme a Will Ferrell in vista del prossimo film musical di Natale Spirited – Magia di Natale

Devi essere disposto a essere pessimo in qualcosa se vuoi essere – scrive l’attore un po’ meno pessimo? Ecco Will e io che dimostriamo questo concetto! Siamo così umiliati da tutto l’amore