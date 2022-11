Musica

News Gigi D’Agostino torna sui social con un sorriso e accende le speranze di tutti [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Bellissima e rincuorante la foto con cui Gigi D’Agostino si ripresenta sui social a distanza di quasi un anno da quando svelò di essere afflitto da una grave malattia Porta molto calore all’animo la foto postata da Gigi D’Agostino su Instagram, nella quale lo vediamo sorridere con un bellissimo lago sullo sfondo. Il post arriva a quasi un anno da quando lo storico dj e producer italiano ha ammesso di combattere contro un grave male, ammissione che ha causato subito lo sconvolgimento dei fan e non solo. “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi dà pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo”, aveva detto alla fine del 2021.

Questa nuova foto non ha caption ma il bel sorriso che Gigi esibisce dona speranza a tutti quanti. Si spera che le sue condizioni di salute siano in miglioramento e che questo post sia un tentativo di ritrovare vigore anche per sé stesso. All’inizio dell’anno si era mostrato con i deambulatori e aveva scritto: “Che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza”. Speriamo davvero che le abbia trovate.

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente