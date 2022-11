News

Festival TFF40, al via la nuova edizione del Torino Film Festival Di Fabio Menel -

Condividi l'articolo Il Torino Film Festival torna nel capoluogo piemontese con la sua quarantesima edizione e alcune importanti novità, a partire proprio dal cambio del direttore artistico della rassegna, ruolo ricoperto fino allo scorso anno da Stefano Francia di Celle. Dopo due anni fortemente segnati dalle limitazioni causate dalla pandemia, il festival torinese si presenta infatti con un nuovo direttore, Steve Della Casa, che già aveva ricoperto il ruolo 20 anni fa. Il TFF torna a scommettere sulle sale, aumentate rispetto alle ultime edizioni, con un programma che unisce, come sempre, autori affermati e giovani promesse, con un focus sul presente ma senza dimenticare il passato.

Oltre alla sezione principale, che comprende opere prime e seconde che si contenderanno i premi del concorso, tornano le sezioni dedicate al cinema documentaristico italiano e mondiale, da sempre contenitori di grande qualità. Da tenere d’occhio anche, come di consueto, le sezioni fuori concorso di questo Torino Film Festival, che vedranno protagonisti alcuni graditi ritorni ed eventi da non perdere.

Il festival si aprirà venerdì 25 novembre e terminerà domenica 4 dicembre.

Torino Film Festival: i film (e non solo) da non perdere

Tra le proiezioni più interessanti in programma per questa edizioni c’è sicuramente il nuovo film di Sam Mendes, Empire of Light; Daliland, film dedicato a Dalì diretto da Mary Harron, regista di American Psycho; Fairytale, il nuovo film di Aleksandr Sokurov. E ancora, tra i molti titoli, il nuovo film di Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, A Tale of Filipino Violence di Lav Diaz, l’anteprima di The Bad Guy, serie italiana prodotta da Prime Video con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.

Come sempre particolare attenzione al genere horror, impreziosito da una sezione competitiva (con presidente di giuria Lamberto Bava) oltre a quella fuori concorso, in cui segnaliamo Venus, nuova opera di Jaume Balagueró.

Molti anche gli eventi da segnalare, a partire dalla serata inaugurale, un talk su Beatles e Rolling Stones al cinema al Teatro Regio e trasmesso in diretta su Rai Radio 3 all’interno di Hollywood Party. Ospiti della serata nomi importanti come Malcolm McDowell, Noemi, Vincenzo Mollica, John Vignola e Francesco De Gregori.

Malcolm McDowell che sarà grande protagonista, oltre che con una retrospettiva a lui dedicata (ed il premio Stella della Mole assegnatoli) con una delle interessanti masterclass di questa edizione. Oltre a quella dell’attore britannico da segnalare anche quella di Mario Martone, Paola Cortellesi, Toni Servillo, Pilar Fogliati e Noemi.

Un programma dunque molto articolato, che include anche interessanti retrospettive, che potete trovare sul sito ufficiale del Torino Film Festival.