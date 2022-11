News

Serie TV Van Der Beek: “Mia figlia usa i meme di Dawson contro di me” Parlando con Peopole, James Van Der Beek ha raccontato che sua figlia usa i meme di Dawson che piange contro di lui Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Dawson’s Creek è senza dubbio una delle serie più celebri degli anni ’90. E, incredibile a dirsi, parte della sua imperitura fama deriva dai molti meme che lo show ha creato. In particolare il più noto è quello che riguarda la scena in cui il protagonista James Van Der Beek piange. Parlando con People l’attore ha raccontato che sua figlia maggiore Olivia, di 12 anni, ha da poco scoperto la celebre immagine e lo usa persino su di lui quando necessario. Per alcune lezioni online abbiamo dato ai nostri figli gli iPad e hanno immediatamente scoperto i meme. Così è iniziato tutto, mia figlia maggiore mi ha inviato un meme che mi ritrae. Quando le ha inviato un altro meme di me che ballo, mi ha subito risposto con il meme della faccia piangente. Ho pensato: “Questo è aggressivo”

Proseguendo nell’intervista Van Der Beek che è padre di sei bambini ha detto che quando si tratta di spiegare la sua fama ai suoi figli, cerca di essere “completamente onesto sugli aspetti positivi e negativi”.

È stata una cosa interessante da vivere, ma penso che la capiscano solo in parte – ha detto

Per quanto riguarda quel meme oramai leggendario, si è scoperto che alcune degli altri attori di Dawson’s Creek non erano nemmeno a conoscenza della sua esistenza, fino pochi anni fa, cioè fino a quando EW non ha riunito il cast, che comprendeva anche Michelle Williams, Katie Homes, Joshua Jackson, Busy Philipps , Kerr Smith, Meredith Monroe e Mary Beth Peil, per il 20° anniversario dello show nel 2018.

Tutti in questo show hanno pianto più di me e sono stato io a rimanere intrappolato! – aveva detto Van Der Beek in quel caso

Non è quante volte hai pianto. È come hai pianto – aveva risposto Joshua Jackson

Tuttavia, Van Der Beek apprezza il meme tanto quanto Internet e sua figlia.

Lo adoro. È la cosa che preferisco dell’intero show – ha scherzato in quel momento. È divertente per me che tu possa lavorare per sei anni in uno show e tutto si riduce a tre secondi. È un modo perfetto di riassumere Internet.

Fantastico.