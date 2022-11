News

Videogames The Last of Us: svelata la data d’uscita della serie HBO Sky ha annunciato la data d'uscita di The Last of Us, attesissima serie TV basata sul videogioco di casa Naughty Dog Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Attraverso un post su Instagram Sky Italia ha annunciato la data d’uscita di The Last of Us, serie TV HBO basata sul celeberrimo gioco di casa Naughty Dog (qui il trailer). La data da segnare sul calendario è il 16 gennaio 2023. View this post on Instagram A post shared by Sky (@skyitalia) I protagonisti della vicenda, Joel e Ellie, saranno interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey. La giovane star vista in Game of Thrones ha recentemente parlato con USA Today i questo nuovo raccontando che i produttori le hanno consigliato di non giocare al videogioco omonimo.

In realtà sono stato incoraggiata a non giocarlo – ha detto la Ramsey. Dopo la mia prima audizione, mi hanno chiesto: “Ci hai mai giocato?” E io ho detto “No” e loro hanno detto: “Bene, continua così.” . Ho guardato parte del gameplay su YouTube solo per farmi un’idea. Ma sono così entusiasta che esca, è stata una parte così importante della mia vita. Ho girato per un anno intero, che è un periodo piuttosto lungo quando hai vissuto solo per 19 anni. Pedro mi ha scritto un bigliettino alla fine, dicendo: “Com’è interessante che qualcosa di così grande e che cambia la vita possa accadere così presto nella tua vita e così tardi nella mia.” Ho pensato che fosse un’osservazione davvero dolce e ho semplicemente avuto questa possibilità nel miglior peridoo della mia vita

Nel cast, con loro Gabriel Luna nei panni di Tommy, il fratello di Joel. Ci saranno inoltre Merle Dandridge come Marlene, Anna Torv come Tess, Nick Offerman come Bill, Nico Parker come Sarah e Storm Reid come Riley Abel. Con loro anche Troy Baker e Ashley Johnson in due ruoli totalmente inediti.

The Last of Us è uno dei progetti seriali più importanti e costosi di sempre. HBO ha infatti messo a disposizione addirittura 100 milioni di dollari per la produzione dei 10 episodi di cui lo show si compone. Ciò sta a indicare che sono stati investiti circa 10 milioni di dollari per ogni episodio. Si tratta dunque di una delle serie più costose di sempre, seconda solo a Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere per nel quale Amazon ha investito in modo gigantesco arrivando a mettere sul piatto quasi mezzo milirdo di dollari (qui i dettagli).

