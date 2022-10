Rubriche

Videogames

News GTA V: YouTuber impiega 3 anni a finirlo con il Kill Count più basso possibile [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Obiettivo: finire GTA V senza uccidere nessuno. O quasi. Voi pensare di potercela fare? Questo ragazzo ha tentato! Sì, giustamente anche solo l’idea fa un po’ ridere, considerando che in GTA V (o in tutti i GTA, se è per questo) è impossibile anche solo guidare senza investire i passanti, pure cercando di evitarli. Eppure, questo youtuber maniaco (sia detto simpaticamente) dal nome DarkViperAU ha tentato una run battezzata Pacifist%, e per portarla a termine ha impiegato tre anni. Iniziando nel 2019, infatti, ha caricato questo video (che racchiude chiaramente solo i momenti principali del gioco, ossia quelli nei quali è davvero difficile non uccidere) solo nel 2022. E, manco a dirlo, non è riuscito ad evitare di far fuori qualcuno comunque, anche perché se pensiamo solo al finale del gioco almeno quache antagonista (o uno dei tre protagonisti) deve comunque “sparire”.

Sapendo quindi già in partenza che non avrebbe mai potuto terminare il gioco senza uccidere nessuno, lo youtuber si è imposto delle regole, che trovate qui sotto. E ce l’ha fatta, con “solo” 96 morti totali, 30 delle quali soltanto non in melee. C’è anche un trucco: buona parte delle morti sono state gestite facendo colpire i nemici da altri NPC, e quindi insomma non uccidendoli direttamente. Voi ce la fareste?

Le regole per una Pacifist% Run in GTA V

Non uccidere personalmente nessuno a meno che non si debba

Se proprio bisogna, uccidere in melee (a mano)

Se a mano non si può, usare l’arma più debole

Nessuna armatura a meno che non si possa proseguire

Completare le missioni senza mod

Fonte: GameSpot

Continuate a seguirci su LaScimmiaGioca