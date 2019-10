Chiara Ferragni Unposted, ecco quando arriverà su Amazon Prime Video

Il documentario su Chiara Ferragni (Unposted) sarà presto disponibile sul servizio streaming Amazon Prime Video

Dopo aver battuto importanti record di incasso al botteghino italiano, Chiara Ferragni Unposted sbarcherà su Amazon Prime Video. Sarà in esclusiva per i suoi abbonati dal 29 novembre 2019.

Il documentario sulla famosa influencer è stato anche selezionato per partecipare lo scorso settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nella Sezione Sconfini.

La trama ufficiale del film:

Chiara Ferragni, 31 anni, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes prima influencer al mondo nel campo della moda. In pochissimo tempo è diventata un’icona, di stile, di eleganza, di vita. Nell’era dei social network, in cui la popolarità conta più di qualunque altro valore, avere milioni di fan virtuali è un potere immenso, che stravolge ogni forma di comunicazione e porta ad avere successo attraverso una strada apparentemente facile, diffondendo l’illusione per cui basta fare dei post su Instagram per guadagnare e avere una vita da sogno.

Vedrete Chiara Ferragni Unposted su Amazon Prime Video dal 29 novembre?

Scriveteci cosa ne pensate e continuate a seguirci su LaScimmiaPensa.com.