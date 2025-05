Mickey Rourke cacciato dal Grande Fratello UK per commenti omofobi

Condividi l'articolo

“Se rimango per più di quattro giorni, non sarai più gay” ha detto Rourke a un’altra concorrente lesbica

Fa discutere la cacciata di Mickey Rourke da Grande Fratello UK: l’attore è stato fatto uscire dalla casa per via di alcuni commenti e uscite considerati omofobi. Si parla in particolare di “uso di linguaggio inappropriato” e di “comportamento inaccettabile”. Pare che Rourke se la sia presa con un’altra concorrente, lesbica, facendo commenti sulla sua sessualità.

Costei, JoJo Siwa, ha accusato Rourke di essere omofobo per aver detto: “Farà votare fuori la lesbica molto velocemente”. Altri commenti: “Se rimango per più di quattro giorni, non sarai più gay“; “Mi serve un fag [pacchetto di sigarette in slang british, doppio senso con ‘faggot’], non sto parlando con te”.