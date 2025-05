Varie

Ne-Yo spiega le regole della sua relazione poliamorosa con quattro fidanzate

Condividi l'articolo Ne-Yo sta facendo molto discutere da quando ha svelato di stare con quattro fidanzate diverse Ah, il poliamore: l’evoluzione prolifica della vita sentimentale di alcuni fortunati negli anni ’20. Ne sa qualcosa il cantante Ne-Yo, che si colloca tra costoro in quanto “sta insieme” a quattro donne diverse: Cristina, Arielle, Moneii e Bri. Ma come funziona di preciso questa relazione a cinque? Lo spiega lui stesso. Prima di tutto, l’esclusività – che pare un po’ un controsenso parlando di poliamore. Ma chiaramente si intende che mentre lui “frequenta” tutte quante loro, ciascuna di loro promette di non darsi mai a nessun altro. “Non ho chiesto la loro esclusività. L’hanno chiesta loro. Sono venute da me e hanno detto: ‘Voglio essere esclusiva per te e solo te'”. E questo l’avrebbero fatto tutte e quattro, chiaramente.

Poi, dice il cantante: “La regola principale è: non mentiremo. Non ci mentiremo a vicenda. Non ci siederemo qui a soffiare fumo. Io non vendo sogni, non costringo nessuna ad essere qui”. Niente menzogne, quindi; cosa già difficile in una relazione a due, figuriamoci con cinque persone coinvolte.

“Hai il permesso di andare a fare quello che vuoi, non voglio che nessuno pensi che sto manipolando queste donne per far fare loro qualcosa che non vogliono”, aggiunge. Ma, specifica Ne-Yo: “Però, dato che sono io il capo di questa casa, vale quello che dico io. Quindi se io dico no, è no. E tu devi fare in modo che quello sia un no, o la porta è là“.

Insomma, non sembrano proprio le premesse di una pluri-relazione idilliaca. Che ne pensate? Diteci la vostra su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp

