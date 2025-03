News James aveva un pe*e prostetico enorme per la scena con Plaza Aubrey Plaza e Theo James hanno raccontato di un bizzarro aneddoto del dietro le quinte di The White Lotus 2 Di Matteo Furina -

Parlano Aubrey Palza e Theo James The White Lotus, la prima serie comico-drammatica satirica di HBO Max, è finalmente tornata sui nostri schermi. Questa volta, tra i nuovi volti del cast troviamo Aimee Lou Wood (Sex Education), Carrie Coon e Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold.

Il nuovo capitolo del brillante e oscuro show di Mike White è ambientato a Ko Samui, in Thailandia, e segue l’esplosiva seconda stagione, che si svolgeva in Sicilia. In quell’edizione, Aubrey Plaza, 40 anni, interpreta l’avvocato Harper Spiller, in vacanza con il marito Ethan (Will Sharpe) e la coppia di amici Cameron (Theo James) e Daphne Sullivan (Meghann Fahy).

Senza svelare troppo, tra Harper e Cameron si sviluppava una tensione sessuale palpabile, culminata in una scena provocatoria: Cameron, rimasto senza bagagli, si reca nella stanza d’albergo di Harper per chiederle in prestito un costume da bagno di suo marito. Mentre lei pensava che si sarebbe cambiato altrove, lui si spoglia completamente davanti a lei.

In un’intervista del 2022 a Entertainment Weekly, Theo James ha riflettuto sul comportamento del suo personaggio, chiedendosi se il gesto fosse stato “spontaneo e disinvolto” o piuttosto “calcolato”. Ha rivelato che inizialmente la scena prevedeva una nudità frontale totale, ma che è stata poi modificata per renderla più ambigua:

Abbiamo girato così, ma sembrava troppo aggressivo. Quello a cui siamo arrivati è un po’ più sfumato, ed è proprio quello che Mike sa fare così bene: non sei mai sicuro al cento per cento delle intenzioni dei personaggi.

Successivamente, è stato svelato che, durante la scena, James indossava una protesi genitale, una scelta fatta per non distrarre gli spettatori. L’attore, ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha scherzato sull’argomento

Volevo solo che non fosse fonte di distrazione. Doveva sembrare ‘un uomo qualunque’. Perché la scena, sai, non riguarda il sesso, ma il gioco di potere e la seduzione.

Ridendo, ha aggiunto che la protesi era così grande da sembrare modellata su quella di un asino. Il dibattito sulle sue dimensioni ha spinto Aubrey Plaza a commentare la scena durante un’apparizione al The Drew Barrymore Show:

Lui voleva avere la protesi più grande possibile. Altro che ‘uomo qualunque’! Gli uomini sono così strani con queste cose.

Né Plaza né James compaiono nella terza stagione, dato che The White Lotus è una serie antologica. Tuttavia, la première del 16 febbraio ha riservato una sorpresa: il ritorno di Greg, interpretato da Jon Gries.

Greg era stato introdotto nella prima stagione come marito di Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), ma in Sicilia si era scoperto che in realtà l’aveva sposata solo per derubarla.

Come si svilupperà il suo ruolo in questa nuova stagione? Solo il tempo lo dirà.

Che ne pensate?