Denise Richards e la figlia Sami su OnlyFans, è polemica Denise Richards ha parlato della sua attività usu Onlyfans insieme a sua figlia, scatenando la polemica

L'espressione "tale madre, tale figlia" sembra calzare a pennello nel caso di Denise Richards, dato che sia lei che la sua primogenita sono presenti su OnlyFans.

Si dice che sua figlia maggiore, Sami, nata dal matrimonio con l’ex marito Charlie Sheen, abbia guadagnato milioni da quando si è iscritta alla piattaforma vietata ai minori.

Non sorprende, quindi, che anche Denise Richards abbia deciso di partecipare, rivelando recentemente che per lei si è trattato di una mossa di carriera “redditizia”, seppur controversa. Il duo madre-figlia ha attirato molta attenzione su OnlyFans, soprattutto dopo aver accennato a possibili “collaborazioni”. Inoltre, è emerso che il celebre padre di Sami inizialmente “non tollerava” la sua scelta di pubblicare contenuti sulla piattaforma.

Tuttavia, la star di Due uomini e mezzo, Sheen, 59 anni, ha in seguito cambiato idea e ora sostiene la decisione della figlia.

Proprio per questo, Denise Richards si dice sconcertata dal continuo clamore attorno al percorso di carriera scelto da Sami.

La madre di tre figli ammette di non aver compreso appieno cosa fosse OnlyFans quando sua figlia, ora ventenne, si iscrisse per la prima volta nel 2022. Tuttavia, poche settimane dopo, decise di lanciare il proprio account.

All’inizio non capivo cosa fosse OnlyFans – ha dichiarato Richards a People. Quando ho visto che riceveva reazioni negative per aver espresso la sua sessualità e fatto ciò che desiderava, ne sono rimasta sconvolta, sia come madre che come donna d’affari

La star di Real Housewives of Beverly Hills ha inoltre invitato il pubblico a ricordare come lei stessa abbia ottenuto la sua grande occasione nel settore, recitando nel thriller erotico del 1998 Wild Things.

È surreale per me, perché Sami e Lola si stanno avvicinando all’età che avevo io quando ho interpretato quel ruolo – ha spiegato. È stata una scelta decisamente audace e un rischio per la mia carriera. Dio benedica i miei genitori. Chissà cosa hanno dovuto affrontare durante tutta la mia carriera.

Secondo Denise Richards, quindi, sarebbe ipocrita giudicare la decisione della figlia di iscriversi a OnlyFans, dato il suo stesso passato nel mondo dello spettacolo.

Nel 2022, Richards si era già espressa in difesa di Sami con un post sui social media, in seguito alle critiche ricevute dalla ragazza. L’attrice di 007 – Il mondo non basta pubblicò infatti su Instagram un messaggio contro i commenti negativi rivolti alla figlia.

Devo dire che vorrei avere la sicurezza che ha mia figlia a 18 anni. E non posso nemmeno giudicare le sue scelte. Ho fatto Wild Things, Playboy… francamente, neanche suo padre dovrebbe farlo. E il fatto che lei riesca a ignorare la negatività alla sua età? Io ci ho messo anni per riuscirci, e a volte faccio ancora fatica. Sono ammirata dalla sua capacità di escludere il rumore di fondo, perché può distruggerti.

Denise Richards ha poi aggiunto di aver scoperto OnlyFans solo di recente, sottolineando l’ipocrisia delle critiche rivolte alla piattaforma:

Il giudizio su chi lavora nell’industria per adulti è ingiusto. C’è davvero una differenza tra postare una foto in bikini su Instagram e farlo su OnlyFans? Lo abbiamo fatto tutti. Perché il problema nasce quando si viene pagati su OnlyFans? Sono abbastanza sicura che Instagram, Twitter e Facebook guadagnino molto grazie ai nostri contenuti. È davvero sbagliato voler monetizzare il proprio lavoro? Se posso essere pagata alla mia età per mostrarmi in bikini… Dio vi benedica. Forse dovrei aprire un account anch’io!

