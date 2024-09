News

Cinema Terrifier 3, Roebuck racconta la scena con Art il Clown Parlando con LADbible, Daniel Roebuck ha raccontato la scena più estrema che lo vede protagonista insieme ad Art il Clown Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla David Howard Thornton, protagonista di Terrifier! Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! L’11 ottobre arriverà al cinema Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror splatter diretta da Damien Leone con protagonista il terrificante clown Art (qui il trailer). Nelle ultime ore Daniel Roebuck, che interpreterà Babbo Natale nel film, si è seduto a parlare con LADbible, dove ha raccontato della scena in cui appare.

Quello che mi è successo è così estremo che non potevano usare me per farlo: hanno dovuto avere altre versioni di me per prendere il mio posto nello spettacolo dell’orrore. Siamo in tre a interagire con Art [il Clown]. E, principalmente, credo io, a interagire con Art, gli altri due vengono eliminati rapidamente, e io sono quello che dura più a lungo. E questo non è bene per il personaggio, avrebbe voluto scegliere la via più facile.

Lo stesso Damien Leone ha avvertito che le scene iniziali, che Roebuck ha confermato non essere la scena a cui si riferiva, sono assolutamente brutali e scioccanti. In un’intervista con JoBlo aveva detto in precedenza:

Ricordatevi le mie parole. Vi garantisco che i primi cinque minuti di questo film saranno molto controversi. Ma quella non è nemmeno la scena di omicidio peggiore. Se pensavate che il regno del terrore di Art the Clown nella seconda parte fosse estremo, non avete ancora visto nulla.

Nelle ultime ore anche il protagonista David Howard Thornton si è seduto a chiacchierare con Empire dove ha parlato di un momento particolarmente violento di Terrifier 3

C’è una cosa in particolare che faccio fatica a digerire – racconta Thornton. Non voglio dire cosa, ma ho quasi vomitato. Ovviamente, tutti hanno pensato che fosse isterico che stessi avendo quella reazione. Tipo: “Oh, finalmente l’abbiamo sconvolto!”

Che ne pensate? Curiosi di Terrifier 3?