Fatman Scoop: il rapper collassa a metà concerto e muore a 53 anni [VIDEO]

Un massaggio cardiaco è stato tentato sul posto e Fatman Scoop è stato portato di corsa all’ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare

Muore facendo ciò che amava fare di più Fatman Scoop, il rapper newyorchese famoso per il singolo Be Faithful. A metà concerto a Cincinnati, tre giorni fa, sta incitando la folla con il classico richiamo “make some noise” quando un malore lo coglie sul posto causandogli un collasso, catturato su video. Attenzione, si tratta di immagini forti non adatte agli utenti più sensibili.

Un massaggio cardiaco è stato tentato sul luogo del concerto mentre gli altri componenti della band del rapper tentavano di mantenere calmo il pubblico, e il cantante è stato poi portato in ospedale dove però è stato dichiarato morto il giorno dopo, all’età di 53 anni. Un evento scioccante che ha sconvolto tutti i fan e il mondo dello spettacolo.