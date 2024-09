Internet

Social X vietato in Brasile, ecco perché (e sì, c'entra Elon Musk) Di Andrea Campana

Condividi l'articolo X, ex-Twitter, ora non è più disponibile in Brasile. La piattaforma di Elon Musk è stata bannata da un giudice della corte suprema brasiliana con una motivazione specifica, e politica Da ieri non è più possibile connettersi a X, noto come Twitter fino a poco tempo fa, in Brasile. Perché? La motivazione è politica, in quanto dietro alla decisione del giudice della corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ci sono le accuse a suo tempo rivolte a Elon Musk e alla sua piattaforma social di promuovere posizioni anti-democratiche nel paese. In particolare c’entrano delle sommosse avvenute a Brasilia, la capitale del paese, nel gennaio del 2023 fomentate da sostenitori dell’ex-presidente Jair Bolsonaro. Secondo il giudice la piattaforma avrebbe dato spazio a voci “di estrema destra e anti-democratiche” sull’onda di quanto avvenuto quel gennaio.

Musk, come sappiamo sostenitore di Trump, a sua volta alleato di Bolsonaro, ha risposto accusando il giudice di “soffocare la libertà di espressione e cercare di censurare le vedute conservatrici”. La situazione è precipitata giovedì, quando il magnate ha ignorato una deadline di 24 ore per nominare un nuovo rappresentate legale dopo che il social media ha chiuso il suo ufficio locale a metà agosto.

Venerdì, Moraes ha accusato il social di trattare gli spazi social come “una terra di nessuno, una vera landa senza legge” nell’acconsentire alla “propagazione massiccia” di disinformazione, hate speech e attacchi anti-democratici. Risultato: X non si può più usare in Brasile, e fino a 500mila utenti sono già migrati sulla piattaforma rivale Bluesky, che li ha accolti a braccia aperte. Succederà anche in altri paesi?

Fonte: The Guardian

