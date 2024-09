News

Condividi l'articolo Parla Glen Powell Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Glen Powell è sicuramente uno dei giovani attori più in voga al mondo. Nell’ultimo anno è arrivato in sala con Tutti tranne te, Hit-Man e Twisters, 3 film che sicuramente l’hanno fatto balzare in alto nel firmamento hollywoodiano. Tuttavia forse oggi non sarebbe a questo livello se non fosse stato per Denzel Washington.

Nel lontano 2007, Glen Powell, come ha raccontato a Sharp, ha recitato nel film di The Great Debaters – Il potere della parola, diretto proprio da Washington. Alla première a Los Angeles, l’attore ha rivelato che nessuno dei giornalisti era interessato a parlare con lui, finché l’addetto stampa di Washington non convinse una troupe televisiva a intervistarlo. Ma ciò che accadde segnò il suo futuro.

Quella stessa sera del 2007, Washington presentò il ragazzo, allora diciannovenne, all’agente Ed Limato. I due lo fecero sedere e gli dissero che doveva prendere la decisione di lasciare la scuola e la vita ad Austin, in Texas , e trasferirsi a Hollywood. E così fece. Parlando di questo ha detto:

È semplicemente un miracolo – dice Glen Powell. Ogni volta che riesci a pagare le bollette e sopravvivere recitando, è un miracolo. Ne sono iper consapevole. Non bisogna mai dimenticare come ti hanno trattato le persone. Ecco perché provo questo folle senso di gratitudine in questo momento. Non do niente di tutto questo per scontato, per niente

Parlando del recente boom della sua carriera, ha dichiarato

Faccio questo lavoro da molto tempo e questa è la prima volta in cui avverto chiaramente un cambiamento. Ho avuto un anno davvero fantastico in cui ho promossoTutti trane te, Hit Man e Twisters , tre film di cui sono incredibilmente orgoglioso e mi sento davvero grato per questo momento.

Sebbene non sia stato candidato a nessun premio importante nel corso della sua carriera di attore, sta sicuramente prosperando e una nomination all’Oscar non potrebbe essere troppo lontana, a giudicare dalla sua interpretazione in Twisters , dove interpreta il cacciatore di tornado Tyler. Ma tutto questo è merito di Washington che lo ha aiutato a intraprendere la giusta direzione.

