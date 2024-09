Oasis: la corsa ai biglietti per il tour di reunion scatena il caos

Condividi l'articolo

Attese infinite, schermate di errore e prezzi altissimi: vedere gli Oasis dal vivo nel 2025 sarà un’impresa davvero ardua!

Non si parla che del tour di reunion degli Oasis nel 2025, un grande evento per tutti i fan e per tutti gli appassionati di musica e non solo. Dopo quindici anni i fratelli Gallagher hanno deciso di rimettere insieme la vecchia band per una serie di nuove date in Gran Bretagna e Irlanda, progettando di farne seguire altre nel resto del mondo.

I fan naturalmente si stanno precipitando a frotte sui siti di prenotazione per avere i biglietti, ma pare che l’impresa sia ben più ardua del previsto. A cominciare dai prezzi, già esorbitanti di per loro, e a quanto pare spesso aumentati a causa del “prezzo dinamico” anche di più del doppio, per esempio da 148.50£ a 355.20£.