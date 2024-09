Jake La Furia contro i social: “Abbiamo creato una generazione di mostri” [VIDEO]

Internet

Jake La Furia contro i social: "Abbiamo creato una generazione di mostri"

Condividi l'articolo Jake La Furia si sfoga su social e internet: “Se lo spegnessero il mondo tornerebbe tutto come prima” Ormai è chiaro più o meno a tutti come l’esperimento dei social network non sia proprio riuscito bene. Anche Jake La Furia lo pensa, parlando dell’argomento a ruota libera nel podcast 2046 con Fabio Rovazzi, e riflettendo sull’influenza della rete e dei social appunto sulle nostre vite. “Se un giorno spegnessero internet il mondo tornerebbe tutto come prima. Cioè tutti sti rincoglioniti sono tutti su internet. Io per esempio, che a me di internet non me ne frega un cazzo, sai come vivo bene io? Il fatto che io canti, e quindi il fatto che debba essere in confidenza con tutti quelli che mi ascoltano, ma perché?“

“Io faccio musica per un pubblico, il pubblico ascolta la mia musica, sono liberi di pensare di me quello che vogliono, io sono libero di pensare di loro quello che vogliono. La mia vita privata è la mia vita privata, a me non piace mettere la mia vita privata sui social network”, dice il rapper.

“È che avendo dato voce a tutti purtroppo abbiamo creato una generazione di mostri. I social network sono un posto dove avrebbero potuto dire quello che volevano a tutti, e lo stanno usando tutti per insultarsi. Questo è. Se tu sei in grado di mandare un DM a Drake e lo usi solamente per dirgli oh sei un pezzo di merda, allora c’è qualcosa che non va”.

