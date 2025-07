Fan suona Wonderwall a un concerto dei Green Day, e viene cacciato [VIDEO]

Ci ha provato, e infatti Billie Joe Armstrong gli dice: “Nice try”. Un fan con la chitarra acustica inizia a suonare Wonderwall, celebre successo degli Oasis degli anni ’90 e ancora oggi loro canzone simbolo. Peccato che la cornice sia quantomeno inadatta: si trova a un concerto dei Green Day, e avrebbe invece dovuto suonare Good Riddance.

Best song of the night

— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2025