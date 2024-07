Varie

Serie TV I Simpson hanno previsto la (possibile) presidenza di Kamala Harris [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ebbene sì, i Simpson hanno previsto anche questo: se Kamala Harris diventerà presidente degli Stati Uniti, ecco la predizione che la anticipava! Ci risiamo: ancora una volta i Simpson e le loro incredibili predizioni. Stavolta tocca a Kamala Harris, che come sappiamo dovrebbe essere destinata a sostituire Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca nel 2024 e, qualora la spuntasse su Donald Trump, potrebbe essere il primo Presidente degli Stati Uniti donna. I Simpson, S11E17 Una cosa già anticipata dai Simpson in un loro episodio ambientato (per l’epoca) nel futuro: “Bart to the Future”, S11E17. L’episodio è andato in onda nel 2000 ed è ambientato “30 anni nel futuro”, cioè nel 2030. Ma l’epoca non è distante, e le coincidenze sono in effetti diverse. Anche al di là del vestito viola in comune mostrato in questo post su X da Al Jean, autore storico della serie.

Prima di tutto, in questo futuro Simpsoniano anche Lisa sarebbe la prima Presidente donna degli Stati Uniti; inoltre, nello stesso episodio si cita una passata presidenza Trump, che come sappiamo c’è stata nella realtà subito prima di quella di Biden (altra predizione azzeccata dei Simpson).

Insomma, come possiamo vedere i punti in comune non sono pochi, anche se la nomination di Kamala Harris deve ancora essere confermata. Detto questo continua a stupire come molte trovate dei Simpson più classici sembrino davvero predire il futuro e anticiparci ciò che avverrà in varie forme e con tanti indizi. Stupefacente.

