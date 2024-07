News

Cinema Luisa Ranieri parla del suo nudo in È stata la mano di Dio Parlando con Grazia, Luisa Ranieri ha ricordato la scena di nudo girata in È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Luisa Ranieri Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! È stata la mano di Dio, film del 2021 di Paolo Sorrentino è una delle opere nostrane più apprezzate degli ultimi anni. Grande merito di questo va dato al cast nel quale spicca Luisa Ranieri nel ruolo di Patrizia, la zia del protagonista Fabietto. In una delle scene più apprezzate del film, la donna si spoglia in barca davanti a tutta la sua famiglia. Parlando di quella sequenza durante un’intervista con Grazia dello scoros anno, l’attrice ha detto:

Non è facile stare nuda davanti a una troupe e ai colleghi. Ti senti senza pelle. Però Sorrentino è un grande maestro, e mi ha dato sicurezza. Qualche sera prima del giorno delle riprese di quella scena, ho avuto una specie di attacco di panico – ha detto Luisa Ranieri.

In quei momenti difficili, le parole di suo marito Luca Zingaretti sono state fondamentali:

Mi ha detto: “Quanto vorrei essere quella donna, essere lì al posto tuo. Goditi il momento, te lo puoi permettere”. Le sue parole mi hanno aiutato moltissimo. Se in questa fase della mia vita la mia femminilità è matura, più rilassata, lo devo a Luca. Col suo amore, col suo sguardo, mi ha sempre detto: “Va tutto bene, non devi temere, non devi dimostrare niente a nessuno”. Poi le figlie danno un senso di responsabilità: ho dovuto fare un processo di accettazione per insegnare loro l’accettazione

Tuttavia Luisa Ranieri ha fatto in modo che le sue bambine non vedessero il film. Alla prima nel 2023, c’erano quindi la mamma e il fratello.

Mi sono vergognata come una ladra, però. Mio fratello Alessandro, grande appassionato di Sorrentino, mi ha detto: “Sai Lu’, il film è così potente, così bello, che quel nudo serve a raccontare la follia di lei, descrive una donna infelice, una depressa liquidata come pazza”.

Che ne pensate?