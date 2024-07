Cinema

News Mia Goth: per prepararsi al ruolo in MaXXXine ha partecipato a una festa in stile Eyes Wide Shut Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Per prepararsi al ruolo in MaXXXine, Mia Goth ha seguito una sex worker a New York, ed ecco dove l’ha portata! Mia Goth ha scelto di prepararsi con accuratezza per il suo ruolo in MaXXXine, l’ultimo film della ormai celebre trilogia di Ti West. Per farlo, a quanto pare ha partecipato a una festa “in stile” Eyes Wide Shut: il riferimento è ovviamente all’ultimo film di Stanley Kubrick, nel quale il personaggio di Tom Cruise prende parte a questa festa che è anche un’orgia e che pare organizzata da una inquietante setta segreta. Racconta Mia Goth: “In quel momento vivevo a New York e sono stata presentata a questa spogliarellista, e ci passavo un sacco di tempo, l’ho conosciuta e le facevo domande ed è stato molto d’aiuto. Poi mi ha portata a questo evento. Uno in particolare, era questa folle festa a New York. Sapeva molto di Eyes Wide Shut“.

“Non so come sono entrata ma ero tipo nell’angolo e avevo testimonianza di tutto. Quando ho pensato di avere abbastanza informazioni, me ne sono andata perché era molto intensa”. Una preparazione non da poco, insomma, da tenere presente quando andrete a vedere il film, in arrivo in Italia il 21 agosto!

Fonte: IndieWire

