I 7 film da vedere al cinema a Luglio [LISTA]

Fly Me to the Moon – 11 luglio

Scarlett Johansson e Channing Tatum in una storia d’amore sullo sfondo della corsa allo spazio negli anni ’60. Kelly Jones è una pubblicista in forza alla NASA, incaricata di gestire la presentazione al pubblico del primo allunaggio dell’Apollo 11, e di prepararne uno finto nel caso quello “vero” non vada a buon fine.

Immaculate – 11 luglio

Sydney Sweeney nel già acclamato e chiacchieratissimo horror a sfondo religioso che le ha dato la possibilità di dimostrare un inaspettato eclettismo con le sue doti recitative. Sorella Cecilia è una suora in un convento in Italia, e si ritrova presto coinvolta in eventi orribili e molto “impuri”, che nascondo un orribile segreto dentro le mura del convento.

L’Ultima Vendetta – 17 luglio

Liam Neeson ritorna in uno dei suoi ruoli caratteristici al cinema, da uomo buono e posato che non chiederebbe di meglio che di vivere in pace, ma che viene suo malgrado coinvolto in un turbine di furia e violenza dal quale dovrà uscire indenne per sé e per il bene dei suoi cari. Nello specifico, parliamo delle lotte irredentiste nell’Irlanda del Nord e delle azioni dell’I.R.A..

When Evil Lurks – 18 luglio

Terrificante horror argentino definito tra i più intensi dell’ultima stagione, in arrivo al cinema in Italia. Antagonista: un orribile demone che tormenta una famiglia. Gli elementi sovrannaturali si mescolano a scene apertamente agghiaccianti (e grafiche). Insomma: il film che fa per voi se davvero questa estate cercate “un brivido”.

Padre Pio – 18 luglio

A Shia LaBeouf il compito di interpretare la figura storica e religiosa di Padre Pio da Pietrelcina, per la regia del maestro Abel Ferrara. Un racconto delicato e attento su una delle pagine più importanti per la cultura spirituale italiana degli ultimi cento anni, rappresentata con attenzione e importanza dall’acclamato regista.

Twisters – 19 luglio

Il sequel del cult catastrofico degli anni ’90: come suggerisce il titolo i protagonisti avranno a che vedere con non uno ma diversi letali tornado. Il film gioca molto sulla fama del primo più che cercare di rivitalizzare il genere catastrofico, ma si promettono effetti speciali pazzeschi ed azione adrenalinica a non finire!

Deadpool & Wolverine – 24 luglio

I due supereroi si ritrovano insieme per una avventura tutta speciale e all’insegna dell’ironia, ma anche dell’azione e della smentita sugli stereotipi dei cinecomics. Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman) si riveleranno un’accoppiata vincente? Questo è quello che si chiedono tutti i fan, e non solo!

