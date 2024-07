News Chiara Ferragni collabora un hotel, ma finisce male [FOTO] La collaborazione tra Chiara Ferragni e l'Hotel Cap Vermell ha scatenato non poche critiche online Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ancora guai per Chiara Ferragni Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Continua la bagarre mediatica attorno a Chiara Ferragni. Dopo l’esplosione del cosiddetto caso-Balocco, la celeberrima influencer ha ridotto quasi all’osso la sua presenza sui social e, in particolar modo, le collaborazioni sulle varie piattaforme. Tuttavia nelle ultime ore ha pubblicato una storia taggando il lussuoso e celebre Cap Vermell Grand Hotel, che l’ha ospitata per il soggiorno a Palma de Mallorca dove si trova in occasione dell’addio al nubilato dell’amica Veronica Ferraro. Una mossa che, tuttavia, ha avuto ripercussioni infelici sulla struttura alberghiera.

A seguito del tag di Chiara Ferragni infatti, l’hotel è stato i costretto a limitare e bloccare i commenti.

Collaborate con Ferragni? No, grazie. Andrò in un altro hotel – ha scritto un utente.

Si tratta solamente di uno dei moltissimi esempi di commenti, anche decisamente più offensivi che hanno preso di mira la pagina del Cap Vermello che si è trovato costretto a disattivare i commenti in attesa che la situazione torni alla normalità.

Questo è già il secondo episodio molto simile capitato agli aberghi che ospitano Chiara Ferragni. Lo scorso gennaio infatti l’influencer aveva pubblicato un post presso il lussuoso Hotel de Mascognaz a Champoluc. L’albergo aveva inizalmente apprezzato chiedendo di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Tuttavia poche ore dopo, come riferito a Gambero Rosso da un’anonima fonte, la struttura ha dovuto rimuovere il tutto a causa degli insulti ricevuti.

Certo, abbiamo chiesto di poter condividere – ha detto in quel caso la fonte. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto

Karim De Martino, esperto di social, aveva pubblicato su Linkedin un resoconto di quanto accaduto, scrivendo:

Chiara Ferragni ha fatto un test . Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post. Come siamo arrivati a tanto? Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ogni brand, ovvero essere menzionato da Chiara Ferragni, ora sia diventato un boomerang che porta solo odio e una pioggia di insulti?

