I Simpson, Matt Selman parla delle profezie dello show Parlando con Cartoon Base , Matt Selnan ha spiegato come le capacità divinatorie de I Simpson sono un mix di conoscienze e logica

Condividi l'articolo Matt Selman e i poteri divinatori de I Simpson Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e sul nostro canale WhatsApp Nel corso degli anni I Simpson hanno previsto, più o meno volontariamente, decine e decine di eventi poi rivelatesi veri. Politici, sociali, artistici, potremmo fare mille esempi. Attorno al cartone animato si è creata oramai un’aura divinatoria che va ben oltre il semplice show animato. Tuttavia Matt Selman, co-showrunner della serie, parlando con Cartoon Base ha dato una spiegazione molto più ‘logica’ di queste previsioni, dicendo:

Molte persone nella nostra società sono diventate ossessionate dall’idea che i Simpson possano predire il futuro usando la ‘magia. Personalmente non credo nella magia. Eppure l’unico luogo in cui la magia è certamente reale è nella mente dei nostri simili.

La realtà è che le predizioni de I Simpson possono essere attribuite a una conoscenza di base di due argomenti: la storia e la matematica. Se studi la storia, sarai in grado di “predire” il futuro perché la follia dell’umanità si ripete. Se studi matematica, sai che se lo spettacolo facesse letteralmente migliaia di battute in quasi 800 episodi, sarebbe statisticamente impossibile non creare materiale che si sovrapponga a ciò che accade poi nella vita reale, ma la gente preferisce la risposta più semplice: “magia”.

Il co-showrunner ha notato come questa previsione del futuro potrebbe probabilmente essere distorta in futuro grazie ai progressi nella tecnologia dell’intelligenza artificiale:

Sento che nell’attuale era di disinformazione digitale in cui viviamo, le previsioni de I Simpson (o, più accurato, “coincidenze”) sono diventate prive di significato. Qualsiasi stupido può creare un’immagine basata su un’intelligenza artificiale basata su un evento attuale e dire ” I Simpson lo avevano previsto!” – e le persone buone ma facilmente fuorviabili ci crederanno perché che desiderano così tanto che sia vero.

