Jami Gertz è l’attrice più ricca del mondo, ma nessuno (o quasi) ricorda chi sia

Condividi l'articolo

Si, Jami Gertz detiene il titolo di attrice più ricca del mondo, e il paradosso è che dagli anni ’80 in pochissimi la ricordano

Tranquilli, se non ricordate chi è Jami Gertz o ne avete solo un ricordo confuso vedendola, non siete gli unici. Eppure, è proprio lei a distinguersi come attrice più ricca del mondo, con un patrimonio notevole di circa 3 miliardi di dollari al 2023. Com’è possibile, se a malapena ce la ricordiamo su piccolo e grande schermo?

Partiamo dall’inizio: chi è Jami Gertz? Classe 1985, ha trovato il suo maggior successo come attrice tra anni ’80 e ’90 comparendo in film come Less Than Zero, The Lost Boys e Twister. In televisione è apparsa in vari episodi di molte serie anche famose, come Seinfeld, E.R., Modern Family e This Is Us. Ma in generale fin dagli anni ’90 è stata molto poco attiva, e negli ultimi vent’anni ha girato solo tre film.