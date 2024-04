Cinema

Condividi l'articolo Nolan ha rilanciato la carriera di Anne Hathaway con il ruolo in Interstellar dopo il caso “Hathahate” L’attrice Anne Hathaway, in una recente intervista per Vanity Fair, ha fatto un excursus della sua lunga e prestigiosa carriera cinematografica in cui ha parlato dei momenti più importanti e anche più problematici del suo percorso come attrice. La Hathaway ha colto anche l’occasione per omaggiare Cristopher Nolan, rivelando come il regista le abbia praticamente salvato la carriera durante un periodo buio che l’attrice stava attraversando, offrendole uno dei ruoli da protagonista in “Interstellar”. Anne Hathaway, che ha recentemente lavorato per il film uscito su Prime Video “The Idea of You”, ha vissuto una carriera cinematografica tra altri e bassi, tra l’Oscar vinto come miglior attrice non protagonista nel 2013 per il musical “Les Misèrables”, arrivando fino a condurre la notte degli Oscar nel 2010 insieme al collega James Franco, una delle cerimonie più criticate che ha provocato il cosiddetto “Hathahate”, un momento in cui l’attrice è stata più volte attaccata su media e social, causando un arresto della sua carriera e precludendole numerosi ruoli e opportunità professionali.

Anne Hathaway in una scena del film “Interstellar”, diretto da Cristopher Nolan

Così l’attrice ha detto durante l’intervista sul caso Hathahate: “molte persone non mi davano ruoli perché erano preoccupate di quanto tossica fosse diventata la mia identità online”. Fu proprio Cristopher Nolan, che tra l’atro aveva già lavorato con Anne Hathaway ne “Il Cavaliere Oscuro-il ritorno”, a risollevare la carriera dell’attrice grazie al ruolo della scienziata Amelia Brand in Interstellar: “Non so se sapesse che mi stava sostenendo in quel momento, ma ha avuto quell’effetto”, rivela l’attrice. “E la mia carriera non ha perso slancio come avrebbe potuto se non mi avesse sostenuto.”

Parole al miele quelle della Hathaway per il regista fresco di premio Oscar per “Oppenheimer”, che è arrivata a definire Nolan un vero e proprio “angelo” che ha vegliato sulle sue spalle: “Avevo un angelo in Christopher Nolan, a cui non importava niente e mi ha dato uno dei ruoli più belli che ho avuto in uno dei migliori film di cui ho preso parte”. Il ruolo da protagonista in Interstellar ha dato nuovamente ad Anne Hathaway le giuste attenzioni presso i piani alti del cinema hollywoodiano, ma soprattutto ha ridato all’attrice la fiducia necessaria per affrontare un ambiente stressante e facilmente soggetto a critiche come quello del cinema.

Fonte: Vanity Fair

