Timothée Chalamet è Bob Dylan nelle prime foto del biopic [FOTO]

Ecco Timothée Chalamet nei panni del leggendario Bob Dylan sul set del film diretto da James Mangold

Possiamo dare un primo sguardo a come apparirà Timothée Chalamet vestendo i panni del leggendario Bob Dylan, cantautore americano e Premio Nobel voce della baby boom generation e icona dell’era della controcultura e del movimento pacifista negli anni ’60. Nelle due foto (una in copertina e una qui sotto) vediamo l’attore di Dune nel ruolo del protagonista.

Credits: DIGGZY / SHUTTERSTOCK / SPLASH / SPLASHNEWS.COM

Dall’aspetto e dalle inquadrature vediamo un Bob Dylan a inizio carriera, probabilmente da poco immerso nel panorama hipster del Greenwich Village a New York, con la fedele chitarra in spalla e quindi a inizio anni ’60, subito prima o forse nel momento di scrivere canzoni come Blowin’ in the Wind. Che dire, la curiosità è accesa. Per prepararvi a dovere vi consigliamo un rewatch del film A Proposito di Davis dei fratelli Coen, con un setting molto simile.