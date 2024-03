Cinema

News Oscar 2024: perché Hayao Miyazaki non era presente alla cerimonia? Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Hayao Miyazaki ha vinto un Oscar per Il Ragazzo e l’Airone, ma non si è presentato a ritirarlo. Il pubblico e i fan si chiedono come mai Il Ragazzo e l’Airone è stato il primo film animato di Hayao Miyazaki da dieci anni a questa parte, se non si considera Boro il Bruco, un corto del 2018. Il ritorno del maestro giapponese dopo l’annunciato ritiro è stato salutato con entusiasmo dai fan in tutto il mondo e il film ha anche conquistato il Premio Oscar al Miglior Film d’Animazione nel 2024. Eppure, come nessuno ha mancato di notare, Miyazaki non era presente alla cerimonia. Come mai? Prima di tutto c’è da notare come il film stesso, nonostante il successo e la buona accoglienza, sia stato promosso pochissimo con scarse quantità di materiale disponibile a parte qualche immagine e sporadiche anticipazioni.

Questo c’entra con l’assenza del maestro agli Oscar? Si potrebbe pensare di sì, ma in realtà la motivazione fornita da Kiyofumi Nakajima, altro nome chiave dello Studio Ghibli e che ha ritirato l’Oscar al posto suo, è molto più semplice: a quanto pare semplicemente Miyazaki non s’è presentato per via dell’età avanzata.

Nato nel 1941, ha oggi 83 anni ed è plausibile che le condizioni di salute gli abbiano impedito di viaggiare fino a Los Angeles. Nakajima ha detto: “Vorremmo scusarci perché il regista, Hayao Miyazaki, e il produttore, Toshio Suzuki, non hanno potuto essere qui oggi. Vi preghiamo di perdonarli, sono un po’ avanti con l’età [up in the age bracket]”. Poco male, comunque: il grande riconoscimento non glielo toglie nessuno.

Fonte: ComicBook

