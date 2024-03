Condividi l'articolo

Il Titan è affondato nell’estate dell’anno scorso dopo aver tentato invano, con mezzi inadeguati, di raggiungere il relitto del Titanic

Una nuova registrazione audio catturata dai suoni provenienti dallo scomparso Titan è emersa, e ha lasciato basiti i soccorritori: trattasi di una serie di suoni ritmici, registrati durante le ricerche dopo che i contatti con il sottomarino si erano perduti il 18 giugno 2023. Questi suoni si ripetevano in maniera regolare ogni trenta minuti, e potete sentirli qui.

Udendoli, i soccorritori pensarono che gli occupanti del sottomarino potessero essere ancora vivi, anche se pochi giorni dopo è arrivata la tragica conferma che così non era. Nessuno ha mai scoperto che cos’erano quei suoni, anche perché in teoria il sottomarino esplose il giorno stesso in cui si persero i contatti. Un nuovo documentario, The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, cercherà di fare luce anche su questo.