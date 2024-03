Internet

Social Cina: la “scala dell’amore” all’altezza di 1314 metri [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Questa scala terrificante si trova in Cina: non ha corrimano né protezioni, ed è una sfida per le coppie che davvero credono “nella forza dell’amore”. Ma è davvero così? Nel mondo ci sono tante peculiari attrazioni, ma poche singolari come questa: la cosiddetta “scala dell’amore” è una vera e propria scala che raggiungerebbe l’altezza di 1314 metri. Un incubo per chiunque soffra di vertigini e paura delle altezze, ma popolarissima tra le coppie. Si dice, infatti, che solo i veri innamorati saranno in grado di salire fino in cima insieme. Dov’è il trucco, direte. In effetti, non casualmente è molto difficile trovare in rete immagini della scala nella sua interezza, e pare che i gradini senza corrimano, che si staglierebbero nel vuoto dal ciglio di una collina, siano solo pochi e appunto quelli che vediamo nei numerosi video come questi.

Non è per nulla detto che attorno e soprattutto sotto non vi siano comunque protezioni di ogni tipo, e non si specifica se la scala è effettivamente alta 1314 o se questo numero indica semplicemente l’altezza sopra il livello del mare (il Monte Bianco, tanto per fare un confronto, si trova a 4800 metri sul livello del mare).

In effetti è un po’ sospetta la disinvoltura con la quale tutte queste coppie salgono quei gradini finali come se niente fosse, e anche le riprese sembrano effettuate da una pozione un po’ troppo comoda. Aiuta, infine, il panorama mozzafiato che si staglia sullo sfondo. Voi avete esperienza diretta di questa straordinaria attrazione?

Se sì, raccontateci tutto su LaScimmiaPensa!