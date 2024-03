Cinema L’intelligenza artificiale fa il lavoro di 700 persone L'azienda Klarma attraverso un posto sul proprio blog ha mostrato i risultati ottenuti grazie all'intelligenza artificiale Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’azienda Klarna mostra i risultati ottenuti dalla sua intelligenza artificiale L’evoluzione dell’intelligenza artificiale è assolutamente inarrestabile e i primi grandi risultati iniziano a vedersi anche nelle grandi aziende. Klarna, ad esempio, società fintech svedese che fornisce servizi finanziari online ha spiegato come il servizio di I.A. è riuscito, nell’arco di un mese, a svolgere lo stesso lavoro compiuto dalle 700 persone che ha licenziato nel 2022. Sul proprio blog, l’azienda ha infatti spiegato nello specifico il lavoro compiuto dal proprio chatbot basato su OpenAI. L’assistente AI ha avuto 2,3 milioni di conversazioni, due terzi delle chat del servizio clienti di Klarna

Sta svolgendo il lavoro equivalente a 700 agenti a tempo pieno

È alla pari con gli agenti umani per quanto riguarda il punteggio di soddisfazione del cliente

È più accurato nella risoluzione delle commissioni, portando a un calo del 25% nelle richieste ripetute

I clienti ora risolvono le loro commissioni in meno di 2 minuti rispetto agli 11 minuti precedenti

È disponibile in 23 mercati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e comunica in più di 35 lingue

Si stima che Klarna porterà un miglioramento dei profitti di 40 milioni di dollari nel 2024 LEGGI ANCHE: Harry Potter, ma ambientato in Sicilia [VIDEO] Klarna ha anche riscontrato un enorme miglioramento nella comunicazione con le comunità locali di immigrati ed espatriati in tutti i nostri mercati grazie al supporto linguistico.

Disponibile nell’app Klarna, l’assistente è progettato per migliorare l’esperienza di acquisto e pagamento per i 150 milioni di consumatori di Klarna in tutto il mondo, in grado di gestire una serie di attività, dal servizio clienti multilingue alla gestione di rimborsi e resi, fino alla promozione di sane abitudini finanziarie.

Questo lancio segna un significativo passo avanti nella visione di Klarna di un assistente finanziario completamente basato sull’intelligenza artificiale volto a far risparmiare tempo, preoccupazioni e denaro ai consumatori, rendendo al contempo il settore bancario al dettaglio globale più efficiente e focalizzato sul consumatore. Nuove interessanti funzionalità sono già in cantiere e verranno presto aggiunte all’assistente AI. Inoltre, i clienti possono comunque scegliere di interagire con gli agenti dal vivo, se preferiscono.

Klarna è in prima linea tra i nostri partner nell’adozione e nell’applicazione pratica dell’IA. – ha affermato Brad Lightcap, COO di OpenAI. Insieme stiamo liberando il vasto potenziale dell’intelligenza artificiale per aumentare la produttività e migliorare la nostra vita quotidiana.

Questa svolta dell’intelligenza artificiale nell’interazione con i clienti significa esperienze superiori per i nostri clienti a prezzi migliori, sfide più interessanti per i nostri dipendenti e migliori rendimenti per i nostri investitori – ha affermato Sebastian Siemiatkowski, co-fondatore e CEO di Klarna. Siamo incredibilmente entusiasti di questo lancio, ma sottolinea anche il profondo impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulla società. Vogliamo ribadire e incoraggiare la società e i politici a considerare attentamente questo aspetto e a credere che una gestione premurosa, informata e costante sarà fondamentale per affrontare questa trasformazione delle nostre società.

