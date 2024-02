Condividi l'articolo

Guai legali per Paul Anderson. L’attore, celeberrimo per aver interpretato Arthur Shelby in Peaky Blinders è stato multato per possesso di droga dopo essere stato trovato con una varia quantità di sostanze in un pub di Hampstead il giorno di Santo Stefano 2023. Anderson si è dichiarato colpevole di possesso di cocaina crack di classe A, anfetamine di classe B e due sostanze da prescrizione di classe C. È stato multato di 1.345 sterline.

Secondo Mail Online , la polizia è stata chiamata dopo che il direttore di un pub ha scoperto quelli che credeva fossero vapori di cocaina crack provenienti dal bagno per disabili dopo che Paul Anderson era stato lì. L’attore britannico, i cui altri crediti includono The Revenant e il recente film di Kevin Hart Lift, è stato portato in una stazione di polizia dove sono stati trovati su di lui crack, cocaina, anfetamine, diazepam e pregabalin.