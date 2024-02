Cinema Antonella Mosetti si racconta a La zanzara Ospite de La Zanzara, Antonella Mosetti ha raccontato la sua nuova carriera su Onlyfans Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Antonella Mosetti è una delle showgirl più celebri degli anni ’90. Divenuta famosissima grazie a Non è la RAI, nel corso degli anni ha preso parte a moltissimi programmi televisivi nostrani come Ciao Darwin, Casa Raiuno, Quelli che..il calcio e.., fino al più recente Grande Fratello VIP. Tuttavia nell’ultimo periodo ha trovato grande fortuna su Onlyfans. Intervistata da La Zanzara su Radio 24, ha parlato della sua nuova vita: Vi dico la verità – dice Antonella Mosetti. Da anni mi propongono altri reality e mi rompevo i coglio** a farli. Adesso guadagno con il mio Instagram, con i miei social, la mia immagine da 30 anni. Non sono una influencer: le te**e, un po’ il cu**, la faccia da zozza e quella roba là

Andando avanti, il conduttore Giuseppe Cruciani ha chiesto:

Non l’avevo mai conosciuta, lei mi piace talmente tanto che probabilmente diventerà fissa in questa trasmissione. Lei su OnlyFans, da tre anni, cosa fa vedere? Quanto guadagna?

Non posso dire quanto guadagno altrimenti arriva la Finanza tra mezz’ora. Io sono tra le top creator al mondo. Tante sorcione famose della tv ce l’hanno da anni anche loro ma magari scrivono ‘Veronica 64‘ poi nei messaggi privati si fanno vedere. Io, invece, ci ho messo la faccia, come in tutte le cose.

Porno? Non lo faccio. Mai ca**i, se devo farmi una chia**ta la faccio per fatti miei. Io vendo e stra-vendo i piedi. Il nudo integrale? Anche più di 10.000 euro. Ci sono amanti del personaggio – dice la Mosetti mettendo un piede sul tavolo.

Per favore musica drammatica, mi hanno detto che questo piede lo vende per 2.000-3.000 euro – risponde Cruciani. Il piede è egizio, c’è qualche accenno di vecchiaia. Io a questo piede do 7.5 come voto

Magari la schiuma, la crema sul piede, è molto erotica come cosa – risponde Antonella Mosetti. Con OnlyFans faccio vedere anche le te**e, anche 5.000 euro. Pagano le migno**e per strada, sono pure brutte. Finché Dio mi dà la forza di stare bene, mi vendo. Non ho uno che mi mantiene come tante. Non ho fidanzati da anni. Così divento imprenditrice. Fa ridere questa cosa in Italia, ho anche rischiato molto in televisione ma sono molto felice di aver fatto questa scelta. L’unica cosa che dico alle ragazze giovani, che magari non sono famose: state attente, lì veramente andate sulla pornografia

Al che, Cruciani incalza:

Lei ha detto che non va in tv perché sostanzialmente non la dà, traduco io

Affermazione a cui Antonella Mosetti ha risposto:

L’ho sempre data a quelli sbagliati, tutta gente di basso livello. Tranne Aldo Montano, sono stata 7 anni con lui. Quello è stato l’unico amore importante della mia vita. Il lavoro? Ho sempre lavorato tanto su di me, sulla fatica, 1000 provini al giorno. L’avrei data volentieri, ma purtroppo in Mediaset e in Rai sono tutti vecchi. A me vecchio non piace. A me piacciono giovani e freschi. Se mi arrivasse mai un 60enne ai livelli di Brad Pitt

Ti hanno mai detto ‘se me la dai ti do questa parte’? – incalza il conduttore

Sì, anche peggio. Mi hanno proprio molestata, si tratta di tanti anni fa – risponde la showgirl. Questa persona, grande regista, morì poco dopo. Io penso che ognuno deve fare quello che sente. Chi denuncia dopo 30 anni è ridicola, forse non ha più soldi

