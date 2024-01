News

Cinema Ed Kemper, riemersa una vecchia scioccante intervista Intervistato per realizzare il documentario The Killing of America nel 1981, Ed Kemper spiegò cosa lo spinse ad uccidere Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ed Kemper è uno dei serial killer più terrificanti della storia. Ha ucciso otto persone dal maggio 1972 all’aprile 1973, tra cui una ragazza di 15 anni, sua madre e la sua migliore amica. Anni prima, quando aveva 15 anni uccise i suoi nonni paterni. La maggior parte dei suoi omicidi includevano necrofilia, decapitazione e smembramento. Raccoglieva studentesse che facevano l’autostop e le portava in aree isolate dove le sparava, le pugnalava, le soffocava o le strangolava. Ed Kemper è anche apparso nella prima stagione di Mindhunter di Netflix, interpretato da Cameron Britton. La serie era basata sul libro del 1995 Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit di John E. Douglas e Mark Olshaker. Il processo di Kemper ebbe luogo nel 1973, dove fu ritenuto sano di mente e colpevole. L’assassino stesso ha chiesto la pena di morte per i suoi crimini, ma all’epoca la pena capitale era stata sospesa in California. Ha quindi ricevuto otto ergastoli ed è stato incarcerato nella California Medical Facility a Vacaville, dove si trova tutt’ora.

Ed Kemper è stato anche intervistato per realizzare il documentario The Killing of America del 1981, dove spiega perché ha ucciso sua madre.

Vivevo con i miei nonni in montagna e 10 mesi dopo li ho uccisi, e stare in cima a una montagna rendeva il tutto ancora peggio. Ero letteralmente in cima a una montagna quando è successo – dice Ed Kemper. E ho potuto percepire, ho sentito che tutti nel mondo hanno smesso di fare quello che stavano facendo, si sono voltati, hanno visto quello che ho fatto e sono venuti a prendermi.

La paranoia ha portato Kemper in uno stato terrificante.

Sapevo di essere paranoico in quel momento. Conoscevo tutti e a chiunque mi avesse lanciato uno sguardo divertente o sospettoso o interrogativo avrei fatto saltare le cervella pensando che stavano venendo a prendermi. Se fossi stato in una città sarei stato un assassino di massa all’età di 15 anni.

Quindi l’unica cosa che gli ha impedito di uccidere più persone è il fatto che vivesse in un’area isolata, quindi per mancanza di opportunità.

Avrei ucciso fino a quando non mi avrebbero ucciso, non sarei stato in grado di ragionare per uscirne. Ero spaventato a morte ed ero violento

I suoi nonni non furono le uniche persone che Ed Kemper uccise, anche sua madre infatti finì nella sua follia omicida.

Volevo uccidere mia madre da quando avevo otto anni, e non ne sono orgoglioso

Terribile.

