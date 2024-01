Condividi l'articolo

Dopo il successo di Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson è pronto a tornare e lo farà in grande stile. Come infatti rivelato da Deadline, il grande cineasta dirigerà un film, ancora senza nome e con la trama tenuta segreta, che vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall. Con loro il nuovo film un grande cast corale che sta ancora prendendo forma. Le uniche altre informazioni sull’opera, riportate sempre dal rinomato sito sono che avrà un’ambientazione contemporanea e sarà la più commerciale che Paul Thomas Anderson abbia mai tentato, con un budget proporzionato.

Dopo un lungo corteggiamento per molti progetti dunque DiCaprio ha scelto il suo prossimo lavoro, successivo a Killers of the flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese per il quale avrà sicuramente un posto nella cinquina d’onore ai prossimi Academy Awards. Il film, tratto dal romanzo omonimo di David Grann, racconta di un indagine fatta su una serie di omicidi che hanno afflitto la tribù degli Osage nella contea di Osage, in Oklahoma, durante gli anni ’20. Da poco il petrolio era stato scoperto nella terra dei nativi ai quali era stato concesso in tribunale il diritto di trarne profitto. Questo però li ha resi il bersaglio di avidi proprietari di ranch.