28 giorni dopo, horror post apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy del 2002, è uno dei film più apprezzati del suo genere. Ecco perchè qualche anno dopo, nel 2007, arrivò anche un sequel, 28 settimane dopo. Anche questo fu molto apprezzato. Tuttavia per 15 anni non si è sentito parlare di un eventuale terzo capitolo. Ebbene, quando forse anche i fan più hardcore avevano perso la speranza, ecco la svolta.

Come infatti riporta The Hollywood Reporter, Danny Boyle e Alex Garland, regista e scrittore del primo film si riuniscono per 28 anni dopo, un nuovo thriller sugli zombi che dovrebbe raggiungere studi cinematografici, streamer e altri potenziali acquirenti entro questa settimana. La speranza, spiega il rinomato sito statunitense, è quella di lanciare una nuova trilogia con Boyle che dirigerà per lo meno il primo episodio e Garland che li scrivererà tutti e tre. Il budget per ogni film sarebbe nell’ordine dei 75 milioni di dollari.