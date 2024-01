Serie TV

News The Last of Us: Kaitlyn Devers sarà Abby nella seconda stagione [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Abbiamo la nostra Abby, ed è chi ci aspettavamo. Come se la caverà? Confermato il rumour che girava sul casting della seconda stagione di The Last of Us dalla fine dell’anno scorso. Kaitlyn Dever avrà il ruolo di Abby, la rivale / nemica di Ellie, nei nuovi episodi. Un personaggio portante nella seconda parte del videogioco, e fondamentale perciò anche nel prosieguo della serie. Kaitlyn Dever, classe 1996, ha già lavorato con Neil Druckmann e Naughty Dog in Uncharted 4 nella parte di Cassie, cioè la figlia di Nate ed Elena, che compare solo a fine gioco. Ha interpretato Justified, Unbelievable e Nessuno Ti Salverà su Disney+, e pare inoltre sia stata presa in considerazione in prima battuta per il ruolo della stessa Ellie, poi andato a Bella Ramsey.

Sulla scelta di cast Craig Mazin e Neil Druckmann hanno detto: “Il nostro processo di casting è stato identico per la prima e la seconda stagione: cerchiamo attori di classe che incarnino gli animi dei personaggi nel materiale originale. Niente conta più del talento e siamo entusiasti di avere una performer acclamata come Kaitlyn che si unisca a Pedro, Bella e il resto della nostra famiglia”.

The Last of Us, esclusiva Sky e NOW TV, è attesa come la grande produzione seriale dei prossimi anni, di ritorno dopo una prima stagione di grande successo sotto l’egida di Neil Druckmann e Craig Mazin. Il pubblico e la critica hanno acclamato i primi episodi e c’è un grande hype per l’uscita della prossima stagione, che dovrebbe arrivare nel 2025.

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa