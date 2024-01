Cinema La pornostar Thaina Fields trovata morta a soli 24 anni A soli 24 anni è stata trovata morta la pornostar Thaina Fields. Aveva denunciato abusi sessuali un anno fa Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Si chiamava Thaina Fields, era una celeberrima pornostar peruviana, ed è stata trovata morta a soli 24 anni nella sua casa nella città di Trujillo nelle ultime ore. La polizia sta indagando sulla tragedia, ma la causa della morte non è stata ancora stabilita. La società di produzione Milky Perú, che ha lavorato a stretto contatto con Thaina Fields, ha dichiarato in un comunicato, per El Popular:

Non possiamo crederci. Ci rifiutiamo di stare senza di te, vorremmo vederti ancora una volta nostra Chiny. Speriamo che qualcuno ci svegli da questo brutto sogno, sarai sempre nei nostri cuori. Grazie per averci permesso di far parte della tua vita. Ti amiamo, nostra Chiny.

Anche Alejandra Sweet, collega creatrice di contenuti di film per adulti e amica di Fields, si è rivolta ai social media, scrivendo:

Thaina, bellissima, da dove sei ora, splenderai come una stella, ne sono sicura. Speravo solo che rispondessi al mio ultimo messaggio. Un bacio al cielo.

La tragedia arriva quasi un anno dopo che Thaina Fields aveva parlato, in un’intervista al canale YouTube Emojis TV, di molestie e abusi sessuali subiti dopo aver iniziato a creare contenuti per adulti. La star del cinema porno disse all’epoca:

È molto forte. All’inizio ho detto che non potevo fare causa e molti pensavano che assumendomi avrebbero potuto fare quello che volevano di me, ma poi sono tornata a casa, ho fatto un bagno e ho pianto. Mi ha detto che dovevo essere forte e ho lasciato perdere. Mi è successo molte volte. È molto difficile essere una donna e creare contenuti per adulti quando la società è letteralmente nella merda.

Riposa in pace.

