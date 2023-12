Una teoria nata da Reddit vorrebbe che Scooby-Doo sia ambientato in una società nella quale l'economica è collassata

Condividi l'articolo

Scooby-Doo è uno dei cartoni animati più celebri e amati di sempre. Quando uno show diventa così virale è ovvio che con esso arrivino anche le speculazioni e le teorie dei fan. Una delle più interesasnti, diventata virale su Reddit, spiega come l’Universo Narrativo che vediamo sia ambientato in uno scenario distopico in cui l’economia è collassata.

Le prove a favore di questa teoria riportate sono: