News 5 film da vedere su Netflix a dicembre 2023 [LISTA]

Rebel Moon

Cresce l’hype per la super-space opera di Zack Snyder, un regista che come sappiamo è solito fare le cose in grande e dedicarsi a progetti ambiziosi. C’è già chi parla di un nuovo Dune, e chi invece più scettico prevede un film tanto titanico quanto inutile. Sapremo come stanno le cose il 22 dicembre.

Pax Massilia

Un crime thriller di ambientazione francese che mette in scena uno scontro all’ultimo sangue tra forze di polizia insofferenti alle regole e una banda criminale senza scrupoli nella pittoresca ambientazione di Marsiglia. Promette di essere un film action diverso dal solito e di dare nuovo colore al cinema d’azione francese. In arrivo il 6 dicembre.

Galline in fuga – L’alba dei nugget

23 anni dopo lo storico film di animazione queste famose galline tornano in una avventura tutta nuova, da riscoprire per la generazione che ancora non c’era ai tempi dell’uscita del primo film, nel lontano 2000. Un titolo adatto a tutta la famiglia e specialmente ai bambini, colorato e divertente. Su Netflix il 15 dicembre.

Faccia a faccia con l’ETA

Un documentario che fa luce sulla realtà dell’ETA (Euskadi Ta Askatasuna), il gruppo terrorista basco e indipendentista di estrema sinistra sciolto nel 2018 ma realtà il cui peso ancora si sente nella recente storia della Spagna. Il doc si dedica a una delle figure chiave dell’organizzazione: Josu Ternera. In arrivo il 15 dicembre.

