News Maestro, Bradley Cooper: “Sei anni di esercizio per sei minuti di musica” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Bradley Cooper si è allenato tantissimo per interpretare al meglio il leggendario compositore Leonard Bernstein nel biopic Maestro, in arrivo su Netflix a dicembre Grande impegno per Bradley Cooper in Maestro, il biopic di prossima uscita dedicato alla vita del compositore Leonard Bernstein. Una scena in particolare ha richiesto all’attore una preparazione assoluta: richiamando un evento del 1976, vede Bernstein condurre in una cornice prestigiosa nientemeno che la famosa London Symphony Orchestra. Cooper ha detto della scena: “Mi preoccupava molto perché l’abbiamo fatta dal vivo. Quella era la London Symphony Orchestra. Sono stato registrato dal vivo. Ho dovuto dirigere loro. E ho passato sei anni a imparare come dirigere sei minuti e 21 secondi di musica“. Impressionante.

“Sono riuscito a ottenere l’esecuzione grezza nella quale ho semplicemente osservato Leonard Bernstein nella Cattedrale di Ely con la London Symphony Orchestra nel 1976. E così avevo quello da studiare. Si trattava davvero di definire esattamente ciò che volevo cinematograficamente e poi invitare [i musicisti] a entrare in quello spazio e fidarmi che tutti avessero fatto il loro lavoro”.

“Perché sapevo di essere terrorizzato, assolutamente terrorizzato, che se non avessi fatto il mio lavoro non avrei potuto divertirmi in queste scene. E tutti l’hanno fatto”. Insomma, una scena che assolutamente dovremo guardare con attenzione. Il biopic è in uscita su Netflix il 20 dicembre 2023.

Fonte: Variety

