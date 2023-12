Novità Netflix: tutte le uscite di Dicembre 2023 [LISTA]

Condividi l'articolo

Il 2023 si chiude col botto per gli abbonati di Netflix. Si parte infatti con la seconda stagione di Odio l’estate, si passa per Maestro e Rebel Moon per arrivare infine all’attesissimo Berlino. Di seguito la lista completa delle nuove uscite di questo mese su Netflix.

1 Dicembre

Sweet Home

6 Dicembre

Pax Massilia

Uno splendido errore

7 Dicembre

Odio il Natale 2

8 Dicembre

Il mondo dietro di te

12 Dicembre

L’inferno dei single

Under Pressure

15 Dicembre

Carol e la fine del mondo

Galline in fuga, l’alba dei nugget

Faccia a faccia con l’eta, conversazioni con un terrorista

20 Dicembre

Maestro

22 Dicembre

La creatura di Gyeongseong

Rebel Moon

26 Dicembre

Grazie e scusa

28 Dicembre

La concierge Pokémon

29 Dicembre

Berlino

Che ne pensate? Quali titoli vedrete su Netflix questo mese?