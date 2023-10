Cinema Alexandra Grant parla della sua relazione con Keanu Reeves Sul red carpet del Beverly Arts Icon Awards di Los Angeles, Alexandra Grant ha parlato della sua relazione con Keanu Reeves Di Matteo Furina -

Keanu Reeves, sebbene sia uno degli attori più amati e conosciuti al mondo, tiene moltissimo alla sua vita privata. Sono infatti rari i momenti in cui lo vediamo rivelare frammenti di ciò che compone la sua esistenza al di fuori del lavoro. Tuttavia nelle ultime ore è apparso insieme alla sua compagna Alexandra Grant, in una delle rare uscite pubbliche della coppia sul red carpet del Beverly Arts Icon Awards di Los Angeles dove la donna ha ricevuto un premio per il suo lavoro da artista. Per l'occasione è stata raggiunta sul red carpet da People, dove ha parlato della sua relazione. La cosa buona dell'essermi innamorata da adulta è che avevo già costruito la mia carriera nel momento in cui la mia relazione era iniziata – ha detto Alexandra Grant.

La Grant ha anche parlato molto bene del suo ragazzo “creativo” e “gentile“, dicendo che è “una vera fonte d’ispirazione”.

In un momento di frustrazione della mia vita, una volta ho detto: “A volte mi sento come una Maserati bloccata nel traffico” perchè ho questo motore potente, ma, per una serie di ragioni, che non riesco mai ad andare dove vorrei. E so che molte persone si sentono frustrate nella loro vita, perché non sono in grado di far funzionare il proprio motore.

Penso che ogni persona creativa si senta così – ha spiegato Alexandra Grant. Ciò che amo di Keanu e della nostra relazione è che ci spingiamo a vicenda a costruire nuove strade. Vedere l’altra persona che risolve problemi è stimolante, ti fa pensare: “Ok, sono in un vicolo cieco. Cos’altro posso fare?” È una vera ispirazione per me. È così creativo, è così gentile. Lavora così duramente.

Si è anche presa del tempo per elogiare la sua band Dogstar , che recentemente ha messo in scena uno spettacolo dal vivo, al qualela Grant ha partecipato.

Sono davvero orgogliosa – ha detto. Sono un grande fan di Dogstar.

